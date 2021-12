Según el horóscopo chino, el 2022 será el año del Tigre de Agua, por lo cual se proyecta un andar alentador por sus decisiones planificadas. No obstante, no todos los animales de la astrología china tendrán buena suerte, por lo cual es recomendable seguir una serie de rituales para tener una mejor fortuna.

La llegada del 2022 es muy aguardada por los seguidores del horóscopo chino. Si eres de aquellos que quiere abundancia para su hogar en este año nuevo, te dejamos algunos rituales que te ayudarán a acercarte al éxito.

Figuras de tigres en tu casa

El Tigre está relacionado con el fin de los males y de la valentía, por ello es aconsejable para tus rituales según el horóscopo chino, ya que ello alejará las energías negativas para tu casa en este 2022.

Figuras de tigres en tu casa, uno de los rituales recomendados según el horóscopo chino para el año nuevo chino.

Cuatro colores deben estar presentes

El año nuevo oriental tendrá como sus principales colores al azul, verde, rojo y amarillo este 2022, ya que estos representan la suerte, adaptación, amor y fortuna, respectivamente, por lo cual deberás tenerlos presentes en tu casa.

Limpieza profunda

Según las creeciencias de la astrología china, la limpieza a detalle en tu casa es importante ya que permitirá alejar y desapegarse de las energías negativas acumuladas en todo el año, además de permitir que haya bonanza y fortuna a cada signo. No obstante, esta deberá ser realizada en los últimos días de enero ya que una vez comenzado el año nuevo chino, el consejo será no limpiar nada por los primeros días con el fin de no alejar la buena suerte.

La limpieza es parte de los rituales previos a la llega del año nuevo chino.

El agua será esencial

Al ser el 2022 el año del Tigre de Agua, será este elemento el que es indispensable en tus rituales. Por ello, el horóscopo chino recomienda atraer la fortuna colocando una pequeña fuente, lo cual permitirá que la paz ingrese a su casa y también influya en quienes viven allí. Además, si colocas monedas doradas, atraerás a la prosperidad.

El festival Laba para encomendarse

En China se celebra un festival llamado “Laba”, en el cual los asistentes rezan y encomiendan sus deseos para el 2022 a los dioses y a los antepasados, ello con el fin de ‘llamar’ a la fortuna y a los deseos.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino y por qué es diferente que en otras partes del mundo?

Es importante recordar que el Año Nuevo Chino inicia el próximo 1 de feberero y durará hasta el 21 de enero del 2023. ¿Por qué es distinta comparado a Occidente? Ello se debe a que en China se festeja luego del solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, por lo cual siempre tiene una fecha diferente.

