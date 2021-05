Hoy: Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan.

Amor: El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete.

Riqueza: Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

Bienestar: Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo. Complementa la dieta con ejercicios físicos.

