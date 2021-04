Hoy: Puedes perder el control, la camaradería y la apatía estarán ausentes debido a la presión que percibes de los demás.

Amor: Has realizado un arduo trabajo para asegurarle un lugar en tu vida a tu pareja. No la agobies con reclamos que no tienen sentido.

Riqueza: Tu economía dará un giro favorable ya que a tu inteligencia le sumarás picardía, arma útil para negociar con gente de experiencia.

Bienestar: Reconoce el valor de los ejercicios de entrenamiento, que te permitirán continuar las tareas sin descanso y lograr los objetivos buscados.

