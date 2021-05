Hoy: No dejes que te angustien comentarios de personas que no forman parte de tu grupo de amistades. Recuerda que los extraños no te conocen bien.

Amor: Tu esfuerzo por hacer bien las cosas será valorado, pero no es lo que estarán esperando de ti. Esto traerá serias discusiones.

Riqueza: Aún continúas en una etapa difícil, pero vas por buen camino. Tienes ideas importantes y de a poco comenzarás a mejorar.

Bienestar: Te sentirás débil y triste, y tendrás tendencia a la mala alimentación y el alcohol. Cuídate, porque es tu cuerpo quien aguanta.

Horóscopo 2021 ¿Cómo le irá a tu signo del zodiaco? │Predicciones Soralla De De Los Ángeles