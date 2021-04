Hoy: Hoy caerás en cuenta que necesitas frenar un poco el ritmo de vida que estas llevando. Ve de a poco y con paciencia.

Amor: No te apresures a tomar decisiones ahora que tu pareja parece haber terminado. Tomate tu tiempo para todo.

Riqueza: Hoy tendrás una jornada laboral muy intensa. Por eso será mejor madrugar y empezar antes de lo habitual para realizar todas tu labores en tiempo y forma.

Bienestar: No te empecines en continuar con aquello que sabes no tiene futuro. Que no te tiemble el pulso para hacer un borrón e iniciar una cuenta nueva.

