Hoy: Tu casa continúa en una fase de cambios. No te alteres, recuerda que renovarse es vivir. Poco a poco las cosas van a quedar en su lugar.

Amor: No te quejes si tu pareja no reacciona de la manera que esperabas. No le estás brindando la atención ni el tiempo que reclama.

Riqueza: No te detengas en tu rutina, observa que siempre tienes la opción de organizar un negocio que te de ingresos muy prometedores.

Bienestar: Ordena tu espacio de trabajo y paralelamente tu mente se ordenará. Es más productivo un sector de trabajo limpio y ordenado.

