Aries: Hoy te sientes un poco abrumado por sucesos fuera de tu control, pero te conviene relajarte ya que no hay problemas que no tengan solución.

Tauro: No saques a relucir tus problemas familiares delante de personas que no son de tu confianza. No le des tema para chimentos.

Géminis: Momentos de tranquilidad y felicidad experimentarás en la jornada de hoy. Lejos están las tormentas de tu vida ahora.

Cáncer: Comenzarás a cuestionarte seriamente la línea de trabajo que has elegido desarrollar. Procura averiguar si estas a gusto o no.

Leo: Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso.

Virgo: Día de tensiones y continua tirantes a nivel emocional. Sentirás los efectos de la tentación pero lograrás superarlos.

Libra: Sucesivos cambios, todos inesperados, te afectarán más de la cuenta. Las responsabilidades te parecerán difíciles de superar.

Escorpio: Aparecerán dificultades de toda índole que superarás con humor e imaginación. Pon tu creatividad en marcha.

Sagitario: Experimentarás discusiones con un amigo muy allegado durante la jornada de hoy. Que el orgullo no te ciegue a tus errores.

Capricornio: Hoy lograrás superar tu miedo a equivocarte y tu tendencia a delegar las determinaciones importantes en los demás. Prepárate.

Acuario: Te conviene mostrarte más serio con personas que aún no te conocen bien. No es bueno dejar una imagen equivocada de ti.

Piscis: No seas tan impulsivo al momento de tomar decisiones. Lo mejor es que te dejes guiar más por la razón que por el instinto.

Horóscopo 2021. Conoce que le depara el futuro a tus signos con la astróloga Soralla De De Los Ángeles