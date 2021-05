Aries: Tu fin de semana se presentará algo complicado. No malgastes tus energías en disgustarte, resígnate y sigue adelante.

Tauro: Deberás poner todo de ti si pretendes cumplir con tus compromisos para la jornada. Intenta planificar mejor la próxima vez.

Géminis: Tendrás una jornada difícil que acabará de la peor manera cuando caigas en discusiones con amigos cercanos. Cuidado.

Cáncer: Jornada propicia para la reparación de vínculos con familiares que pudieran estar distanciados desde hace tiempo.

Leo: Ciertas visitas a nivel social a tu hogar provocarán atrasos en tu itinerario de actividades. Replantea tus horarios.

Virgo: Tu mala racha amorosa se suplirá con el cariño de tus amigos, ellos sí que no te fallarán. Se vislumbra una vida social agitada.

Libra: Has tenido demasiadas actitudes descorteses con este amor. No lo olvidará tan fácilmente, pero todavía estas a tiempo de disculparte.

Escorpio: No dejes que te angustien comentarios de personas que no forman parte de tu grupo de amistades. Recuerda que los extraños no te conocen bien.

Sagitario: Entrarás en una etapa de crecimiento emocional, lo que te permitirá levantar barreras que separaban a tu pareja de ti.

Capricornio: Jornada más que propicia para inducir cambios positivos en tu vida que representarán un mayor bienestar físico y mental.

Acuario: Deja de intentar llevar un estilo de vida que no puedes costear. No puedes vivir de apariencias irreales, mejor acepta tu realidad.

Piscis: No expongas a tu pareja a una reunión familiar con el ambiente tenso que están experimentando actualmente. Evítalo a toda costa.

Horóscopo 2021 ¿Cómo le irá a tu signo del zodiaco? │Predicciones Soralla De De Los Ángeles