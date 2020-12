4 de 12

Tu vida personal se hace mucho más grande, se expande y la verdad es que todo mejora muchísimo en 2021. No es que no vayas a pasar por malos tragos, no es eso, pero tienes una actitud tan fuerte que sabes que superarás cualquier cosa que venga. Si tuviéramos que definir una de tus misiones en 2021 sería sin duda alguna, el aumento de las relaciones personales, los contactos que harás y que te ayudarán a conseguir tus metas. Abre bien los ojos, y no te cierres a nada. Este año puedes llegar a la cima en muchas cosas, pero eso sí, sal de esa zona de confort y no le tengas miedo al cambio.