Aries: Sientes deseos de renovarte. Es buen momento para empezar, practica algún ejercicio. Te hará bien.



Tauro: Si has tomado una decisión equivocada, asume los errores. Un dinero extra llegará a tus manos.



Géminis: Un amigo o familiar te hará una confidencia que te sorprenderá. Piensa en lo mejor para ti y sonríe.



Cáncer: Deja de ver el lado negativo de las cosas y esfuérzate por conseguir lo que deseas. Chequea tu salud.



Leo: Necesitas un buen descanso para recuperar energías en el trabajo. Lo mejor es que hables con la verdad.



Virgo: Te espera una grata sorpresa en el campo sentimental. Voltea la página y olvida esos problemas.



Libra: Vas por buen camino, no te detengas ante las adversidades. Evita los desarreglos, come a tus horas.



Escorpio: Aléjate de chismes y malos comentarios, podrías generar un conflicto. Escucha la voz de ese familiar.



Sagitario: Controla mejor tu alimentación. Buen día para hacer algo diferente para salir de la rutina.



Capricornio: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprovecha el día al máximo con tus seres queridos.



Acuario: Ten cuidado, que tus palabras pueden ser malinterpretadas. Deja de pensar tanto en el qué dirán.



Piscis: Te hace falta algo que te motive para dar lo mejor de ti. Pronto recibirás una grata sorpresa laboral.