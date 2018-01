Horóscopo de hoy 17 de enero 2018

Aries: Déjate llevar por tus sentimientos y disfruta lo que más te gusta. Se viene una buena etapa para ti.



Tauro: Debes ser prudente con tus gastos, siempre hay que pensar en el futuro. Tienes un magnetismo especial.



Géminis: Sé más solidario con tus amistades, si está en tus posibilidades. El amor toca tu corazón.



Cáncer: Cuídate de las personas envidiosas que solo buscan dejarte mal ante los demás. Brinda lo mejor de ti.



Leo: Debes tener un espacio para ti, que te sirva para reordenar algunas cosas que no están funcionando bien.



Virgo: Tendrás que afrontar una situación complicada, pero saldrás airoso. Escucha consejos.



Libra: Grata sorpresa para ti en el hogar, dale el valor a las cosas espirituales. En el trabajo, conserva la calma.



Escorpio: Estás viviendo a un ritmo muy acelerado, haz una pausa y evalúa si vas por el camino correcto. Cuida las comidas.



Sagitario: Pese a las dificultades, lo mejor siempre será decir la verdad. Cuidado con expresarte mal.



Capricornio: Día ideal para hacer algo diferente, cambiar algo que no está bien o sorprender a tu pareja. Te irá bien.



Acuario: Hay que aprender de los errores y tratar de ser mejor cada día. Esa persona busca un acercamiento.



Piscis: Una duda invade tu corazón, pero no te dejes llevar por malos pensamientos. Las cosas vuelven a su nivel.