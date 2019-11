Horóscopo de hoy 20 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Vives una etapa de dudas, necesitas tiempo para definir lo que vas a hacer. Todo saldrá bien.



Tauro: Descansa, cuida lo que comes y llénate de energías positivas. Analiza si te conviene esa propuesta.



Géminis: Observa bien la situación, porque de por medio está tu futuro. Surgirá una buena oportunidad para ti.



Cáncer: Si tienes dudas, no es malo preguntar antes de arriesgar en ese proyecto. Trata de no consumir muchas grasas.



Leo: La confianza es lo principal para poder avanzar. Pronto llegará la noticia que tanto esperabas.



Virgo: Soluciona de una vez por todas esos asuntos pendientes que te tienen inquieto. Esa persona piensa en ti.



Libra: Controla tu carácter y reflexiona antes de tomar decisiones que puedan alejarte de los seres queridos.



Escorpio: Situación favorable para el amor, es mejor decir siempre la verdad. Surgen buenas noticias.



Sagitario: Esos arranques de malhumor te traerán problemas con las personas en tu entorno. Aprende a controlarlo.



Capricornio: Posibilidad de concretar planes positivos para el futuro. Tu pareja te apoyará en lo que decidas.



Acuario: Si vas a iniciar ese reto que no te atrevías a hacer, ahora es el momento. Es necesario avanzar.



Piscis: En el amor las discusiones pueden traer problemas. Busca relajarte y dar soluciones. Ten calma