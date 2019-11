Horóscopo de hoy 3 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Luego de tanta presión, un descanso te viene muy bien. Hoy es el momento adecuado para engreírte.



Tauro: Expresa tus emociones y recibirás lo mismo de tu pareja. Aprovecha el domingo para reflexionar.



Géminis: Toma una decisión importante en tu vida sentimental, estás a tiempo. Valora a tu familia.



Cáncer: Mide las cosas en su real dimensión, no te apures en decidir a la ligera. Conversa más.



Leo: Es un buen día para relajarte y renovar energías. Recibirás una llamada que te hará sentir bien.



Virgo: No te reprimas y lucha siempre por lo que deseas. Conserva la calma en momentos complicados.



Libra: El tiempo cura todas las heridas. Si puedes, dedica tiempo a hacer ejercicios y comer saludable.



Escorpio: Las cosas van por buen camino, pero debes dar lo mejor de ti. Un amigo desea pedirte un favor.



Sagitario: Buen día para estrechar lazos familiares. No permitas que otras personas se involucren en tus asuntos.



Capricornio: Hoy es un excelente domingo para orde- nar las ideas y planificar lo que vas a hacer. Sonríe un poco más.



Acuario: Necesitas salir y respirar aire fresco. Esa per- sona especial te recuerda con mucho cariño.



Piscis: Aprovecha en arreglar tus asuntos pendientes en el hogar para que puedas estar tranquilo durante la semana.