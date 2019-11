Horóscopo de hoy 4 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Debes adoptar una actitud más realista sobre tu pareja. Ten calma, todo se logra con perseverancia.



Tauro: Es un día especial para dedicarlo a lo que más te gusta. Dale el real valor a las cosas.



Géminis: Sientes deseos de cambiar. Es momento para empezar, verás que a tu alrededor todo mejora.



Cáncer: No dejes que la timidez evite que hagas lo que desees. No culpes a otros de tus errores.



Leo: Vivirás gratos momentos y te sientes mejor. Una persona especial te recuerda con cariño.



Virgo: Algunas decisiones a veces resultan complicadas, pero son necesarias. Saldrás adelante.



Libra: Tendrás éxito en ese proyecto que encaminas. No te desesperes si aún no ves los resultados.



Escorpio: Es tiempo que te preguntes qué es lo que realmente quieres de la vida. Controla esos celos.



Sagitario: Hay algo que te tiene intranquilo, date un tiempo para meditar. Cuidado con falsas amistades.



Capricornio: Controla tus impulsos, un momento de cólera puede destruir una bonita relación. Piensa con calma.



Acuario: En una relación, es importante hablar con sinceridad. Tu pareja necesita de tu atención y cariño.



Piscis: El ser amado espera mucho de ti, no lo defraudes. Etapa de cambios en el hogar, estudios o trabajo.