Horóscopo de hoy 5 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Toma un respiro, haz una pausa y bota todo lo malo. Recuerda que tienes muchos motivos para sentirte bien.



Tauro: Te sientes confundido por algunas cosas que han pasado, pero no es hora de lamentarse. Piensa en positivo.



Géminis: Utiliza tu intuición a la hora de tomar esa decisión. Un familiar te hará notar un detalle que te gustará.



Cáncer: Tienes muchas cosas por hacer, no te detengas ante las adversidades. Verás que se concretará ese deseo.



Leo: Tu fuerza mental te ayudará a lograr tus metas. Vale el esfuerzo que estás haciendo, dará sus frutos.



Virgo: Busca la armonía, evita la confrontación. Una persona del sexo opuesto te propone una alianza. Escucha.



Libra: Te sientes renovado y con ganas de hacer cosas diferentes. Dale buen uso a ese dinero, no lo malgastes.



Escorpio: Celos injustificados pueden provocar una crisis con la persona amada. Alcanzarás algo especial.



Sagitario: Tu imaginación empezará a volar, es tiempo de que pongas los pies sobre la tierra y mires tu realidad.



Capricornio: Podrías recibir algo que esperabas hace mucho tiempo. Deja de lado a personas que no te dejan avanzar.



Acuario: Tendrás que decidir algo importante. Pon en la balanza qué es lo que te conviene en el campo profesional y personal.



Piscis: Una persona cercana tiene interés en contarte algo que será bueno para ti. Pon los pies sobre la tierra. Reflexiona.