Horóscopo de hoy 6 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Alguien de tu entorno amical te muestra una sonrisa, pero lo cierto es que no tiene buenas intenciones.



Tauro: Se está cerrando un ciclo en tu vida, pero servirá para empezar otro que será mejor. Levanta ese ánimo.



Géminis: Lo ideal es llevar la fiesta en paz con el ser amado o familiares, evita discusiones. Te pedirán un consejo.



Cáncer: Es hora de mostrar serenidad y paciencia ante dificultades que se puedan presentar. Descansa más.



Leo: Si te has puesto una meta, debes luchar para conseguirla. Pronto llegará la propuesta que esperabas.



Virgo: No vale la pena vivir lleno de rencores, más bien deja atrás todo lo malo y empieza con una nueva actitud.



Libra: Una buena noticia llegará a tu hogar y te motivará a hacer algo diferente. No te excedas con esas comidas,



Escorpio: Muchas ideas dan vueltas por tu cabeza, pero llegó la hora de concretarlas. Asesórate con gente de experiencia.



Sagitario: La vida nos pone a prueba a cada momento, recuerda que todo lo que hacemos trae consecuencias. Piénsalo.



Capricornio: Un sonrisa es capaz de abrir puertas, no te cierres en una sola idea. Abraza a ese ser querido.



Acuario: La buena actitud es muy importante para crecer, tenlo presente. Planifica con calma tus objetivos.



Piscis: Tus familiares te admiran por tu buen criterio. Levanta el ánimo y no te dejes llevar por el pesimismo.