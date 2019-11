Horóscopo de hoy 7 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Nuevas oportunidades en el trabajo o estudios te permitirán avanzar. Es tiempo de replantear algunas cosas.



Tauro: Aprende de tus errores y valora lo que tienes al lado. Necesitas planificar bien lo que vas a hacer.



Géminis: Evita los desarreglos, cuida tu salud. No te involucres en asuntos que no te competen. Escucha.



Cáncer: Toma con calma las cosas y procura ser prudente. Recuerda que en la vida hay que ser agradecido.



Leo: Respeta las opiniones de los demás y no impongas las tuyas. Come a tus horas y descansa bien.



Virgo: Alguien te pedirá un consejo porque confía en ti. Cuidado con hablar mal de gente que recién conoces.



Libra: Mira el lado positivo de las cosas. Utiliza bien ese dinero, no olvides que hay que guardar pan para mayo.



Escorpio: Las cosas del pasado te deben servir para mejorar en el futuro. Dale el lugar que se merece a tu pareja.



Sagitario: Una persona del sexo opuesto te hará una propuesta que puede ser muy beneficiosa para ti.



Capricornio: No te dejes llevar por las emociones del momento, pon los pies sobre la tierra. Abre tu corazón.



Acuario: Alguien especial espera que te acerques. Cumple con tus obligaciones, no te busques problemas.



Piscis: Esos asuntos del corazón te tienen muy preocupado. Concreta ese proyecto, pues te saldrá bien.