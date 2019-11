Horóscopo de hoy 9 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Cruzarás miradas con alguien que te atrae. Necesitas tener más actividad física. Te hará bien.



Tauro: El amor está en todo su esplendor, disfrútalo. Busca distraerte haciendo lo que más te gusta.



Géminis: No exageres en tus comentarios, actúa con prudencia. Cuidado con los excesos, te puede ir mal.



Cáncer: Esa persona también se interesa en ti. Recibirás una grata noticia en tu centro de trabajo.



Leo: Cumple lo que prometes y no permitas que duden de tu palabra. Recuerda que con esfuerzo se llega lejos.



Virgo: Tu sensualidad atrae a esa persona especial. Atraviesas un buen momento, expresa tus emociones.



Libra: Estás viviendo de forma muy apresurada, necesitas hacer una pausa y reflexionar. Tu pareja te necesita.



Escorpio: Ponle corazón a lo que haces, así el éxito estará asegurado. Llega una buena noticia de un familiar.



Sagitario: Deja aquello que no puedes en manos de los que sí saben. Una vieja amistad te hará una visita.



Capricornio: Tienes una tarea que debes hacer, mantén tu palabra. Tendrás que asumir riesgos en ese negocio.



Acuario: Es hora de tomar decisiones, no te preocupes por el futuro porque te irá bien. Confía en tu capacidad.



Piscis: Evita endeudarte más, mide tus gastos. Una persona especial te busca para darte una sorpresa.