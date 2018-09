Horóscopo 2018 de hoy jueves 20 de setiembre

Aries: Si hay algo que te molesta, debes decirlo. Una amistad del pasado te busca con insistencia.



Tauro: Estás en una buena etapa profesional, pero no cometas excesos. Recuerda que la humildad es importante.



Géminis: Esa persona tiene un detalle especial para ti. Se presenta una buena ocasión para ganar dinero.



Cáncer: Evita gastos innecesarios, prioriza lo que más necesitas. Deja de pensar en el qué dirán.



Leo: Empieza en tu vida algo único, que te dará satisfacciones. Controla ese temperamento.



Virgo: Una noticia inesperada te cambiará de humor. Decídete pronto y pon en marcha ese proyecto.



Libra: Esa persona siente admiración por ti y espera que le correspondas. No caigas en malos hábitos alimenticios.



Escorpio: Esas dolencias serán pasajeras. No cometas el mismo error de cuestionar sin antes escuchar.



Sagitario: Dale rienda suelta a tu creatividad. Recuerda que el tiempo pasa volando, reacciona.



Capricornio: No postergues tus planes y toma una pronta decisión. Serenidad ante las dificultades.



Acuario: Día perfecto para poner atención a los pequeños detalles. Vuelves a recuperar la alegría.



Piscis: Ordénate un poco y evita el estrés. Darás un paso importante para lograr tus objetivos.