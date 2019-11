Horóscopo de hoy jueves 21 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Evita las tentaciones y no te metas en problemas. Busca hacer otro tipo de actividades, sal de la rutina.



Tauro: Los gastos sin control te pueden pasar la factura. Cumple con tus obligaciones y da lo mejor de ti.



Géminis: Saldrás airoso de ese problema que te tiene preocupado. Deja atrás lo malo y decídete a avanzar.



Cáncer: Toma con calma los malos momentos, pues todo se puede solucionar. Cuidado con decir cosas ofensivas.



Leo: No permitas que el mal humor te domine, piensa con la cabeza fría. Usa tu energía para algo positivo.



Virgo: Posible encuentro con una persona que hace mucho querías ver. Brinda lo mejor de ti a cada momento.



Libra: Será un excelente jornada en lo laboral, pero hay muchas dudas que te impiden estar tranquilo.



Escorpio: Empieza el día con buen ánimo, esfuérzate para conseguir las metas que te has propuesto. Te irá bien.



Sagitario: Tu pareja o familia te apoyarán en la decisión que tomes. Cada día debe ser mejor que el anterior.



Capricornio: Las cosas no caen del cielo, tienes que luchar para conseguirlas. Dale a tu pareja el lugar que se merece.



Acuario: Disfruta al má-ximo el momento que vives, pero no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Medita.



Piscis: Prepárate porque pronto asumirás un nuevo reto profesional. No dejes de creer en tus capacidades. Confía.