Aries: Levanta el ánimo, piensa en todo lo bueno que tienes por hacer. Ese familiar necesita tu apoyo.



Tauro: Alejarás las tensiones y decidirás pasar más tiempo junto a los seres que amas. Cuida tu salud.



Géminis: Muestra humildad, paciencia y buen humor, verás que te ayudará a cumplir tus deseos. Relájate.



Cáncer: Captas el interés de una persona que te agrada, pero evalúa bien los pasos que vas a dar. Todo saldrá bien.



Leo: Estás enfocado en tus proyectos, no des marcha atrás. Los astros se alinean para que las cosas te favorezcan.



Virgo: Demuestra lo que vales, no dejes pasar un tiempo valioso. Deberás afrontar un reto complicado.



Libra: Tienes muchas cosas pendientes, estarás atento a los consejos. Ten cuidado con lo que dices.



Escorpio: Recibirás una llamada que llegará con buenas noticias. Evita los excesos en comidas y bebidas.



Sagitario: Uno debe ser consecuente con lo que hace, estás por buen camino. Un familiar pregunta por ti.



Capricornio: Hay situaciones que uno puede pasar por alto si no son tan importantes. Cambia lo que no te conviene.



Acuario: No ocultes tus inseguridades y expresa las cosas que te incomodan. Hallas respuesta a algo que te inquieta.



Piscis: Cuidado con hablar de temas que no vienen al caso. Escucha tu voz interior y decide lo mejor para ti.