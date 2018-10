Horóscopo 2018 de hoy jueves 4 de octubre

Aries : Estos momentos de incertidumbre pasarán pronto. Una buena noticia llenará de alegría tu hogar.



Tauro: A veces los cambios generan dudas, pero confía en que todo saldrá bien. Utiliza tu buen criterio.



Géminis: Hay muchas cosas buenas a tu alrededor, levanta ese ánimo. Verás que un deseo se cumple.



Cáncer: Si esa persona no es compatible contigo, es mejor no forzar la relación. Se cierra un ciclo en tu vida.

Leo: Evita el estrés, pues puede dañar tu salud. Continúa por el camino correcto y conseguirás eso que tanto deseas.



Virgo: La gente de tu entorno no tiene la culpa de tus errores, conserva la calma. Aprovecha las oportunidades.



Libra: Antes de que tomes una decisión, busca los consejos de gente de experiencia. Es momento de capacitarte.



Escorpio: Si pasas por una dificultad, recuerda que no hay mal que dure para siempre. La suerte está de tu lado.



Sagitario: Los malos momentos solo son pruebas para demostrar nuestras capacidades. No te rindas y avanza.



Capricornio: Se vienen grandes cambios, no tengas miedo, pues todo será para mejor. Evita comidas pesadas.



Acuario: Esa persona te entiende. Ambos persiguen los mismos objetivos en la vida. Expresa tus sentimientos.



Piscis: Esta es la gran oportunidad para iniciar un negocio. No tengas miedo a fracasar. Habla con esa persona.