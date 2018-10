Horóscopo 2018 de hoy lunes 15 de octubre

Aries: Reconcíliate con ese amigo que tanto estimas. No dejes que los problemas los alejen. Suerte.



Tauro: No escondas por mucho tiempo tus sentimientos. Puedes perder a la persona que amas.



Géminis: Hay más felicidad en dar que en recibir. Eso lo sabes bien. Serás recompensado por tus obras.



Cáncer: No dudes de la decisión que tomaste. Sigue hacia adelante sin mirar atrás. Todo irá bien.



Leo: Ponle más atención a tu pareja o harás que la relación se enfríe. Esa persona te ama, no la pierdas.



Virgo: Es la oportunidad de visitar a las personas que no veías hace tiempo. Serás bien recibido.



Libra: Tu buen sentido del humor te salvará de muchos aprietos. Es un día muy bueno. Aprovéchalo.



Escorpio: Te sentirás con una energía especial que te hará ser el centro de atención. Podrías conseguir pareja.



Sagitario: Aléjate de las personas que te traen problemas. Es mejor estar solo que mal acompañado.



Capricornio: Deja de lado los pensamientos negativos. Hoy es un buen día para los negocios.



Acuario: Alcanzarás lo que te propones con esfuerzo y dedicación. El éxito está asegurado.



Piscis: Una decisión puede cambiar tu futuro. Medita bien lo que buscas en la vida. Recibirás sorpresas.