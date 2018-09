Horóscopo 2018 de hoy lunes 24 de setiembre

Aries: Sientes que el tiempo pasa y no ves resultados. Esa persona te dará la mano en lo que buscas.



Tauro: Tienes la impresión de que las cosas no funcionan de la manera que esperabas. Ten paciencia.



Géminis: Debes hallar un mejor criterio en el trabajo y evita las discusiones. Invierte ese dinero extra.



Cáncer: Los asuntos sentimentales van por buen camino. Muestra mayor disposición al diálogo.



Leo: Oportunidad de demostrar lo que vales. Lograrás cautivar a esa persona especial. Sonríe.



Virgo: Las relaciones sociales te darán beneficios profesionales, eso te permitirá abrir nuevas puertas.



Libra: Te estás dejando llevar por malos comentarios y eso no es bueno. Conflictos en el trabajo.



Escorpio: Una luz ilumina tu camino y te guiará para que consigas lo que deseas. Mejora tu actitud.



Sagitario: Soluciona tus problemas sin hacer daño a los demás. Un proyecto importante te ayudará a superarte.



Capricornio: Cuentas con mucho potencial, no lo desperdicies en frivolidades. Recibirás buenos consejos.



Acuario: Si estás en desacuerdo con algo, es importante decirlo. Un amor del pasado piensa en ti.



Piscis: Se vienen cosas buenas para ti, pero no te duermas en tus laureles. Aprovecha esta buena racha.