Horóscopo del lunes 25 de marzo del 2019

Aries: Vivirás experiencias placenteras con tu familia. Dedica tiempo a lo que más te gusta, cambia de rutina.



Tauro: Estás en una linda etapa de tu vida sentimental, gózala a plenitud. Algo importante está por suceder.



Géminis: Cuidado con esos pequeños dolores, necesitas realizarte un chequeo. Cumple tus obligaciones laborales.



Cáncer: Hay muchas cosas por hacer, pero no te desesperes. Avanza a paso lento, pero seguro.



Leo: Valora lo que te da tu familia, es importante ser agradecido. Lograrás superar esos problemas.



Virgo: Buena ocasión para cambiar algunas cosas, deja de lado lo que no te conviene. Recupera energías.



Libra: No tengas miedo a expresar lo que sientes, siempre y cuando lo hagas con respeto. Aumenta tu magnetismo.



Escorpio: Te encuentras de mejor ánimo, no pierdas el tiempo en asuntos intrascendentes. Esa persona piensa en ti.



Sagitario: A veces reaccionas de mala manera, haz una pausa y reflexiona en lo que es mejor para tu familia. Paciencia.



Capricornio: Estás vi-viendo un conflicto sentimental, pon en orden tus ideas. Deja aflorar tus emociones.



Acuario: Tienes mucho potencial para lograr las cosas que te has propuesto, no permitas que nadie te manipule.



Piscis: Cambios imprevistos te obligan a tomar decisiones rápidas. Debes ser cuidadoso con lo que dices.