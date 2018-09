Horóscopo 2018 de hoy sábado 29 de setiembre

Aries: Será mejor dejar de pensar en lo que hiciste mal. Enfócate en el futuro y todo irá mucho mejor.



Tauro: Cuidado con tu sistema digestivo. Puede alterar tu estado de ánimo. Es mejor comer sanamente.



Géminis: Las penas del corazón desaparecerán cuando tú lo decidas. Existe una persona que te ama en secreto.



Cáncer: No seas severo con tus semejantes. Recuerda que errar es humano, perdonar es divino.



Leo: Escucha los consejos de tu familia. Ellos siempre quieren lo mejor para ti. Será un buen día.



Virgo: Las cosas se presentan favorables para ti en el amor. Es la oportunidad de demostrar cuánto amas.



Libra: Tu confusión en el amor lastima a las personas que te importan. Pon en orden tus ideas. Te irá bien.



Escorpio: Es mejor no forzar la relación. Si esa persona no siente lo mismo, déjala ir. Vendrán tiempos mejores.



Sagitario: El hogar para ti es lo más importante. Tus seres queridos sienten el amor que les das. Sigue así.



Capricornio: Aprovecha que la suerte está a tu favor. Es tiempo de llevar a cabo las metas propuestas.



Acuario: Sé un poco más discreto en tus asuntos personales. Así evitarás que estén hablando de ti.



Piscis: Despiertas el interés de una persona. Piensa bien si le aceptas una salida. Suerte en el amor.