Horóscopo 2018 de hoy viernes 21 de setiembre

Aries: Podrías vivir una mala experiencia si no tienes paciencia y tolerancia. Escucha con seriedad a tu familia.



Tauro: Quedan cosas pendientes por hacer, no pierdas tiempo. Verás que un deseo se convierte en realidad.



Géminis: Muestra carácter y disciplina para vencer las adversidades. Las cosas resultarán a tu favor.



Cáncer: Ten más criterio a la hora de manejar ese dinero, pueden venir tiempos complicados. Resolverás una duda.



Leo: No creas en todo lo que te dicen, saca tus propias conclusiones. Buen día para analizar proyectos.



Virgo: Pon en práctica todo lo que sabes, ya es hora de avanzar en el campo profesional. Reflexiona.



Libra: Tu economía puede cambiar, saca provecho de las oportunidades. Es hora de definir la ruta que vas a seguir.



Escorpio: Se presentará la ocasión de conquistar el corazón de esa persona. Inicias una buena etapa en tu vida.



Sagitario: Evita los excesos y lleva una vida más ordenada. Personas que te rodean van a necesitar de tu ayuda.



Capricornio: Ten más confianza y decisión en las cosas que haces. Una interesante propuesta te seducirá.



Acuario: Sin perder de vista la realidad, no es malo dejarse llevar por la intuición. No hagas muchos gastos.



Piscis: Hay algo que te tiene intranquilo, mira el fondo del asunto y llega a una determinación. Piensa con calma.{horóscopo}