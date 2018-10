Horóscopo 2018 de hoy viernes 5 de octubre

Aries: Te darás cuenta de un detalle que no habías notado y es importante. Muestra serenidad y resuelve esos problemas.



Tauro: Comparte más en familia, eso te hará sentir bien. Se presenta la posibilidad de obtener un dinero extra.



Géminis: Una noticia te llena de entusiasmo, pero es mejor mantener la calma. Esa persona pregunta por ti.



Cáncer: Piensa en la posibilidad de invertir en un negocio que te pueda dejar ganancias extras. Arriesga.



Leo: Las cosas están cambiando y serán para bien. Poco a poco vas logrando lo que tanto deseas.



Virgo: Es buen momento para hacer dieta y ejercitar tu cuerpo. Deja de pensar en cosas negativas.



Libra: Haz lo que creas conveniente y de acuerdo a tus propios criterios. Cuidado con gente malintencionada.



Escorpio: A veces lo mejor es quedarse callado y no decir frases que pueden resultar hirientes. Relájate.



Sagitario: Todas las personas cometemos errores, pero lo importante es superarlos con disciplina y esfuerzo.



Capricornio: Día ideal para concretar planes que tenías postergados. Recuerda que debes actuar rápido.



Acuario: La sinceridad es algo que valoras mucho. No hay necesidad de demostrar nada a nadie, solo a ti mismo.



Piscis: Mira la posibilidad de hacer algo diferente, renovarte en el plano personal y profesional. Te irá bien.