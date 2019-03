Horóscopo del martes 5 de marzo de 2019 | ¿Qué me depararán los astros en salud, dieron y amor?

Aries: Se viene algo especial para ti, no te angusties y ten paciencia para disfrutar de buenos momentos.



Tauro: Enfócate en mejorar cada día y te irá bien. Tu familia necesita de ti en estos momentos, sé responsable.



Géminis: No te dejes doblegar por las adversidades, saca a relucir tu fuerza mental y temperamento. Hazlo.



Cáncer: Excelente momento para replantear ideas o hacer ajustes. Tendrás que asumir un nuevo compromiso laboral.



Leo: Vas por el camino correcto, mantén la fe y busca mejorar lo que has logrado. La suerte está de tu lado.



Virgo: Usa tu imaginación y creatividad para salir de esos problemas. Valora lo que te brinda tu familia.



Libra: Tu corazón late otra vez con fuerza, déjate llevar por las emociones. Si tienes pareja, expresa lo que sientes.



Escorpio: Es tiempo de cambiar o revivir algo que quedó inconcluso. Cuidado con expresarte mal de esa persona.



Sagitario: Es hora de reinventarse, dar un salto y cambiar de actitud. Deja de lado el pesimismo.



Capricornio: Las perspectivas son buenas para ti, pero no dejes que tu cabeza se nuble con frivolidades.



Acuario: Un momento en soledad te hará meditar seriamente sobre tu futuro. Tu aura es positiva. Sonríe.



Piscis: Algunas noticias te ponen optimista respecto a lo que se viene. Esa persona te tiene muy presente