Horóscopo del jueves 1 de agosto de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: No te lamentes por las cosas que pasaron, más bien mentalízate en lograr tus objetivos. Tú puedes.



Tauro: Evita las discusiones, principalmente cuando no conducen a nada. Aprende a ser feliz con lo que tienes.



Géminis: Tus sentimientos son correspondidos. Los problemas económicos se solucionarán pronto. Confía.



Cáncer: Buen día para relajarte y aclarar algunas dudas. Es tiempo de empezar ese proyecto personal.



Leo: Ten más seguridad de ti mismo, vas por buen camino. Una noticia alentadora te pone de buen humor.



Virgo: Con esfuerzo, tu economía mejorará. Evita tomar decisiones apresuradas ante las dificultades.



Libra: Organízate y tendrás tiempo para hacer todo lo que te has propuesto. Una persona que te agrada se fija en ti.



Escorpio: El amor te dará sorpresas agradables, te sentirás contento. Se inicia una nueva etapa en tu vida.



Sagitario: El ejercicio físico es saludable para aliviar las tensiones. Regresa un amor del pasado.



Capricornio: Tienes talento, no lo dudes, pero explota al máximo esas capacidades. Entrega lo mejor de ti.



Acuario: No ignores los consejos de la gente que te ama. Controla tu alimentación, evita los excesos.



Piscis: Conserva el buen humor ante cualquier situación difícil. Tu tranquilidad depende solo de ti.