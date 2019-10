Horóscopo del jueves 17 de octubre de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Los astros están alineados a tu favor en todo lo relacionado a proyectos e inversiones. Decide bien.



Tauro: Si tu cuerpo te pide descanso, hazlo. Recuerda que la salud es lo más importante. Evita discusiones.



Géminis: Tienes muchas cosas pendientes, brinda tu mejor esfuerzo por conseguirlas. Alguien del pasado te buscará.



Cáncer: Deja de lado las indecisiones, decídete a concretar lo que tienes en mente. Se vienen nuevos retos.



Leo: Prepárate para asumir nuevas responsabilidades que te permitirán dar un salto profesional. Escucha consejos.



Virgo: La vida tiene sorpresas para ti, pero no pretendas hacer mil cosas a la vez. Necesitas una pausa.



Libra: Hay que escuchar a las dos partes antes de dar una opinión. Alguien del sexo opuesto te pedirá un favor.



Escorpio: En el amor es importante que hables con total sinceridad. Ten en cuenta que hay que dar para recibir.



Sagitario: Estás cometiendo muchos errores y eso te puede pasar la factura. Escucha las opiniones de tu familia.



Capricornio: Esos problemas económicos acabarán muy pronto. Alguien muy especial te extraña y no lo notas.



Acuario: Sorpresas en el amor. No opines de lo que no conoces bien. Ese dinero llegará pronto a tus manos.



Piscis: Cambia tu rutina, mejora aspectos de tu vida personal. Lograrás que esa persona te valore más.