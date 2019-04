Horóscopo del jueves 18 de abril de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Si tienes un dinero extra, ahorra para el futuro. Planea proyectos a mediano plazo y arriesga.



Tauro: Un conflicto familiar te puede poner de mal humor, pero no te alteres, pon de tu parte y busca una solución.



Géminis: La esperanza es lo último que se pierde, ten fe que pronto alcanzarás eso que tanto deseas.



Cáncer: Alguien llega a tu vida y te hará cambiar de planes. Ten cuidado con lo que dices. Calma.



Leo: Una noticia te pondrá de buen humor. No te apresures y avanza con cuidado en el campo laboral.



Virgo: Con fuerza de voluntad lograrás mucho de lo que hoy deseas, pon en práctica nuevas ideas.



Libra: Tienes un gran potencial, puedes alcanzar muchas cosas más. Lograrás superar esos retos. Relájate.



Escorpio: Aprende a aceptar las críticas y busca renovarte personal y profesionalmente. Come más sano.



Sagitario: Piensa en forma realista, a veces te obsesionas demasiado con algunos temas. Cuida tu salud.



Capricornio: Confía en tu familia y cuéntales tus inquietudes. Una grata noticia te levantará el ánimo.



Acuario: Por una tontería puede quebrarse una amistad de muchos años. Reflexiona antes de decir algo.



Piscis: Evita las discusiones en el hogar, no pierdas tiempo en desmentir esos chismes. Deja los rencores.