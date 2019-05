Horóscopo del jueves 3 de mayo de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Día de sorpresas agradables, aprovecha al máximo las oportunidades que se te presentan.



Tauro: Ten cuidado con quienes aparentan ser buenas personas. No aceptes invitaciones de cualquiera.



Géminis: Cuida la salud y no te excedas con el alcohol. Medita sobre tu vida en familia y solucionarás los problemas.



Cáncer: No confíes mucho en las personas de tu entorno laboral, puedes verte involucrado en problemas.



Leo: Deja a un lado el orgullo y acepta que todos podemos cometer errores. Se viene una etapa de cambios.



Virgo: Tomaste una decisión, pero ahora no sabes si dar marcha atrás. Evalúa si es lo mejor para ti.



Libra: No caigas en discusiones por asuntos de dinero. Trata de resolver las diferencias dialogando.



Escorpio: No descuides los detalles con tu pareja, te puedes arrepentir. Posible ruptura con una vieja amistad.



Sagitario: Debes ser sincero y transparente con la persona amada. Tu trabajo te está dando oportunidades.



Capricornio: Te esperan sorpresas agradables. Acuérdate siempre de quienes te ayudaron, es importante.



Acuario: Un asunto del pasado te tiene intranquilo y con ganas de salir de la rutina. No malgastes el dinero, guárdalo.



Piscis: Si piensas usar tus ahorros para hacer negocios, avanza paso a paso. Será un día lleno de actividades.