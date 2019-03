Horóscopo del jueves 21 de marzo del 2019

Aries: Pon más atención a tu trabajo, solo así lograrás tus metas. Respira hondo.



Tauro: Si hay cosas que no funcionan bien, es mejor cambiarlas. Tu magnetismo está a flor de piel.



Géminis: La vida está llena de retos que debemos superar. Tienes talento para alcanzar grandes logros.



Cáncer: Intenta distraerte un poco, así aliviarás tensiones. Recibirás visita de personas amigas.



Leo: Te sientes vital y con madurez para tomar decisiones. Escucha con atención a tu pareja.



Virgo: Evita hacer gastos innecesarios, pues podrías tener problemas en el futuro. Esa persona te extraña.



Libra: Una buena noticia levantará tu ánimo. Procura mantenerte al margen de discusiones frívolas.



Escorpio: Si estás seguro de la decisión que has tomado, no permitas que nadie trate de cambiarla.



Sagitario: Sé sincero y coherente con lo que dices. Las cosas no caen del cielo, hay que luchar por alcanzarlas.



Capricornio: Nuevas responsabilidades harán que te sientas bien. Es importante que demuestres humildad.



Acuario: Pasas por una etapa de reflexión, no te culpes por acciones que no pudiste evitar. El amor es correspondido.



Piscis: La idea es cambiar, renovarse y avanzar. No te duermas en tus laureles, el tiempo pasa rápido.