Horóscopo del jueves 23 de mayo de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Hay algo que te incomoda y no sabes cómo solucionarlo. Necesitas apoyo de tus seres queridos.



Tauro: Esos problemas, poco a poco, tendrán solución. Se viene un acercamiento con alguien especial. Sonríe.



Géminis: Evita el orgullo y conversa con esa persona. Hay posibilidades de concretar un proyecto importante.



Cáncer: Analiza tu trabajo y fíjate nuevas metas. Es posible que inicies un negocio rentable.



Leo: Una buena noticia llega a tu hogar y eso te levanta el ánimo. Verás que un problema se resuelve de la mejor manera.



Virgo: Necesitas salir a dar un paseo al aire libre y ejercitar tu cuerpo. Es buen momento para hacer dieta.



Libra: Abre tu corazón y da lo mejor de ti. Concretarás una idea que da vueltas por tu cabeza hace tiempo.



Escorpio: No te dejes vencer por las dificultades. Encuentras el camino correcto, muestra más convicción.



Sagitario: Hace tiempo vienes luchando por algo que podría cambiar tu vida. Recién verás el fruto de tu esfuerzo.



Capricornio: Tu estado de ánimo no será precisamente una maravilla, te sientes cansado. Conversa con tu pareja.



Acuario: Es hora de replantear algunas cosas en tu vida. Tu familia está pendiente de ti y eso es muy importante.



Piscis: En tu camino se abrirán muchas puertas para cumplir con tus metas. Haz caso a tu instinto, te irá mejor.