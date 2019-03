Horóscopo del jueves 28 de marzo del 2019

Aries: Dedícate por completo a tus asuntos personales, no pierdas el tiempo en cosas frívolas.



Tauro: Te sientes un poco cansado y eso se debe a los momentos de tensión y estrés que vives. Relájate.



Géminis: No desfallezcas ante los problemas, verás que tienen solución. Alguien muy especial piensa en ti.



Cáncer: Debes tomar una decisión importante en este día. Recibirás un dinero que tanto esperabas.



Leo: No permitas que personas malintencionadas se metan en tus cosas. Levanta el ánimo.



Virgo: Alguien nuevamente aparece en tu camino y te devolverá la alegría de vivir. Habrá mejoras en lo económico.



Libra: Un amigo aceptará tus proyectos. Debes pensar en positivo, ten fe y saldrás adelante.



Escorpio: Desaparecerán tus dudas respecto a esa persona. Demuestra tus sentimientos al ser amado.



Sagitario: Día muy agitado, con cambios inesperados. No te preocupes que todo saldrá bien.



Capricornio: Por tu mal carácter, muchos se han sentido ofendidos. Cambia de actitud y sigue esforzándote.



Acuario: Hallarás la fórmula para obtener mejores ganancias. Esas dolencias son pasajeras.



Piscis: Resolverás un problema económico que te estaba angustiando. Conversa más con tu familia.