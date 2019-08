Horóscopo del jueves 30 de agosto de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones | Astrología

Aries: Un viaje será ideal para despejar tu mente de tantos problemas y tensiones. Decídete ya.



Tauro: Será un día con bastante productividad. Deja que tu imaginación y creatividad te guíen.



Géminis: Cambia tu rutina y haz cosas distintas con las personas que más quieres. Superarás los momentos difíciles.



Cáncer: A pesar de tu fastidio por la actitud de tu pareja, no pierdas la fe en el amor. Cuidado con lo que dices.



Leo: Recibirás una noticia que te hará feliz en el plano sentimental. Busca la paz y evita la confrontación.



Virgo: Celos injustificados pueden provocar una crisis con la persona amada. Alcanzarás algo especial.



Libra: Es momento de relajarse y apartar las preocupaciones. Tendrás que decidir algo importante.



Escorpio: Tu imaginación empezará a volar, es tiempo de que pongas los pies sobre la tierra y mires tu realidad.



Sagitario: Podrías recibir algo que esperabas hace tiempo. Deja de lado las cosas que no te dejan avanzar.



Capricornio: Dedica tiempo a la familia. Una persona del sexo opuesto te hará una propuesta interesante.



Acuario: Tienes nuevas expectativas para terminar eso que dejaste pendiente. Demuestra humildad.



Piscis: No tomes las cosas muy a la ligera, podrías equivocarte y lastimar a otras personas. Reflexiona.