Horóscopo del jueves 4 de abril de 2019

Aries: No debes lastimar los sentimientos de tu pareja, podrías darte cuenta de tu error cuando ya sea muy tarde.



Tauro: Si sigues vinculándote con gente que no vale la pena, puedes meterte en serios problemas. Ten cuidado.



Géminis: Buen momento para buscar la armonía en tu hogar. Piensa bien antes de iniciar un proyecto.



Cáncer: Evita las discusiones por celos, tu pareja no merece esa desconfianza. Aprende a reconocer tus errores.



Leo: Maneja mejor tu dinero, evita gastar más de lo que tienes. Un familiar te dará lo que estás buscando.



Virgo: Pon más interés y cumple con tus labores profesionales. Esa persona no deja de pensar en ti.



Libra: Controla tu mal carácter, que te puede traer serios problemas. Un amigo te dará una bonita sorpresa.



Escorpio: No debes postergar por más tiempo esa visita al médico. Alguien del sexo opuesto está pendiente de ti.



Sagitario: Te ilusionas con facilidad, eso te hace daño. Piensa con cabeza fría y las cosas te saldrán mejor.



Capricornio: No esperes resultados inmediatos. A veces lo recomendable es tener paciencia y buen humor.



Acuario: Un familiar te extraña desde el extranjero y pronto te dará una bonita sorpresa. Calma tu ansiedad.



Piscis: A veces te sientes un poco mal, porque las cosas no te salen como las planificaste. Ten un poco de paciencia.