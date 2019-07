Horóscopo del jueves 4 de julio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: No prestes atención a gente que busca hacerte sentir mal, tú sabes lo que vales. Levanta ese ánimo.



Tauro: Toma una pausa en tu camino y reflexiona sobre lo que estás viviendo. Llega una buena noticia a tu hogar.



Géminis: Sé paciente con la gente de tu entorno, a veces actúas de manera muy radical. Conversa más.



Cáncer: Haz lo que dicte tu corazón, si eliges por el camino correcto, todo saldrá como lo has planeado.



Leo: Nuevas ideas llegan a tu mente y te permitirán trazar un camino diferente. Confía en tu capacidad.



Virgo: Si es posible, comparte más tiempo con tus seres queridos. No te dejes vencer por la melancolía.



Libra: Esa persona se preocupa mucho por ti, debes estar agradecido. Alcanzarás eso que tanto deseas.



Escorpio: Te invade la nostalgia por algunas cosas que sucedieron. Es hora de analizar y tomar decisiones.



Sagitario: Estás cometiendo los mismos errores del pasado y te puedes arrepentir. Da vuelta a tu situación.



Capricornio: Buen día para conversar y aclarar temas pendientes con la familia. Evita malos hábitos.



Acuario: Excelente mo-mento para estudiar algo o perfeccionar lo que estás haciendo. Muestra más decisión.



Piscis: Esa persona se siente atraída por ti, dale la oportunidad si lo deseas. Cambia de imagen.