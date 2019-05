Horóscopo del jueves 9 de mayo de 2019 | Signos del Zodiaco

Aries: Continúa el camino que te has trazado y apóyate en la gente que está a tu lado. Explota tu talento.



Tauro: No te dejes vencer por los obstáculos que encuentres en el camino. Tienes todo a tu favor para triunfar.



Géminis: Hay cosas que se te pueden ir de las manos si no actúas de la forma correcta. Cuidado con esos malestares.



Cáncer: Muy pronto tendrás noticias de alguien a quien no veías hace mucho tiempo. Habrá sorpresas.



Leo: Llegará el momento de enfrentar y superar esos temores. Prepárate para nuevos logros en tu vida.



Virgo: Las cosas caen por su propio peso, no las fuerces. Hay alguien que busca un acercamiento contigo.



Libra: Deja de lado ese tipo de conducta, porque puede lastimar a la gente de tu entorno. Recuperas algo valioso.



Escorpio: Estás a punto de tomar una decisión que cambiará tu forma de ver las cosas. El resultado será exitoso.



Sagitario: Ya es hora de enfrentar retos más importantes en tu vida profesional. No temas, todo saldrá bien.



Capricornio: Ten paciencia y serenidad para encarar los problemas de la vida. Buenas noticias en el amor.



Acuario: Empieza a actuar y a dar los pasos necesarios para alcanzar tus sueños. Esa persona te ayudará.



Piscis: Te llegará la oportunidad de aumentar tus ingresos gracias a tu capacidad. Escucha esos consejos.