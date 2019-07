Horóscopo del lunes 1 de junio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Los amigos que te rodean apoyarán tus decisiones. Día agradable para salir de paseo y relajarte.



Tauro: Buen día para las reconciliaciones en el ámbito familiar. Necesitas renovarte para el futuro.



Géminis: Aleja de ti los sentimientos de culpa que aumentarán tus preocupaciones. Tu pareja se siente bien contigo.



Cáncer: Domina tus ansias de gastar si no quieres ver alterado tu presupuesto. Esa persona no te olvida.



Leo: Tu iniciativa te ayudará a conseguir lo que tanto deseas, defiende tus ideas. Evita hablar demasiado.



Virgo: Ten cuidado con los excesos, pues puedes perjudicar tu salud. Buena noticia te alegrará el día.



Libra: Busca el apoyo de ese familiar y amplía tus metas. Con ayuda podrás salir adelante.



Escorpio: No será fácil contentar a todos, porque hay mucho recelo y envidia. Debes relajarte.



Sagitario: No interfieras en la vida de los demás, así evitarás tener problemas. Confía en el ser amado.



Capricornio: No seas pesimista, mira las cosas desde otro punto de vista. Ten fe, que todo saldrá bien.



Acuario: Armonía en el hogar, debes prestarle más atención al ser amado y ser detallista.



Piscis: Evita discutir por asuntos de dinero, verás que con esfuerzo saldrás adelante. Tu pareja confía en ti.