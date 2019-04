Horóscopo del lunes 15 de abril de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Piensa si vale la pena arriesgar todo lo que tienes por algo del momento. Etapa de cambios.



Tauro: Te sentirás con ganas de dar lo mejor de ti. Busca la oportunidad para iniciar algo nuevo.



Géminis: Pon más esfuerzo en las cosas que haces, con decisión podrás alcanzar eso que tanto deseas.



Cáncer: Tu esfuerzo dará sus frutos, sigue por ese camino. Tendrás que tomar una decisión definitiva.



Leo: Ahora ves las cosas con claridad, no te dejes llevar por impulsos y medita lo que vas a hacer. Te irá bien.



Virgo: Debes pensar a largo plazo y proyectarte para alcanzar tus metas en el futuro. Esa persona no te olvida.



Libra: Es bueno que pienses en tu familia, pero primero mira tu interior y analiza si vas por buen camino.



Escorpio: Tienes muchas cosas que hacer, deja de lado el pesimismo y avanza en tus asuntos personales.



Sagitario: Poco a poco estás logrando consolidar una nueva etapa en tu vida. No te detengas ante los obstáculos.



Capricornio: Los problemas de pareja deben quedar entre cuatro paredes, no lo olvides. Calma esa ansiedad.



Acuario: A veces es bueno ser desconfiado, hay gente que tiene malas intenciones. Tu familia es lo primero.



Piscis: Muestra confianza en lo que haces, explota tu talento y da lo mejor de ti. Llega una buena noticia