Horóscopo del lunes 18 de marzo del 2019

Aries: Se verán recompensados tus esfuerzos en el hogar y el trabajo. Da rienda suelta a tus emociones.



Tauro: Hay gente negativa a tu alrededor, cuídate. Vivirás situaciones placenteras en el amor.



Géminis: Hay contradicciones, dudas y temores. Alcanzarás algo valioso y todo se debe a tus méritos.



Cáncer: No te sientas mal por las cosas que pasaron, debes sacar lo positivo de esa experiencia.



Leo: Harás contactos con gente que puede beneficiarte en el futuro. Piensa siempre en positivo.



Virgo: Si no cuidas tu salud, puedes arrepentirte. Tu pareja te da ánimos para lograr tus metas. Tú puedes.



Libra: Vas por buen camino, no pierdas el tiempo en frivolidades. Recibirás gratas noticias en el hogar.



Escorpio: Evita las discusiones, recuerda que a mal tiempo, buena cara. Actúa y explota al máximo tus habilidades.



Sagitario: Hora de tomar buenas decisiones, tanto en el campo laboral como familiar. La suerte está de tu lado.



Capricornio: En la vida hay que dar para recibir, todo da vueltas. Llega una visita inesperada.



Acuario: Estás pasando por una etapa algo complicada, son pruebas en tu camino. Verás la luz al final del túnel.



Piscis: Es el momento de hablar las cosas claras con esa persona. Deja los rencores de lado.