Horóscopo del lunes 19 de agosto de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: El amor toca otra vez tu corazón, ten cuidado que no todo lo que brilla es oro. Visita al médico.



Tauro: Tu buen carácter te ayudará para llegar a tus metas. Date la oportunidad para ser feliz.



Géminis: Evita excesos en las comidas y bebidas. Dedica más tiempo a los tuyos, ellos te necesitan.



Cáncer: Piensa en las consecuencias de esa situación. Es mejor que aprendas a valorar lo que tienes en casa.



Leo: Encontrarás algo muy importante que te ayudará en lo profesional. Analiza bien las cosas.



Virgo: Podrías sacar conclusiones erróneas sobre el comportamiento de las personas. Éxitos en el trabajo.



Libra: Define qué es lo más importante en tu vida. Podrías causar daño a la persona que amas.



Escorpio: Cuidado con esos cambios bruscos de humor, tu pareja se puede sentir mal.



Sagitario: No hagas caso a comentarios de gente que busca dejarte mal. La envidia está en todas partes.



Capricornio: Ten la mente abierta, que aparecen nuevas oportunidades para surgir, no las desperdicies.



Acuario: Armonía en el hogar. A pesar de los tropiezos saldrás adelante. Sigue con esa mentalidad.



Piscis: Llegó la hora de dar un cambio en tu vida. No temas enfrentar nuevos retos, sé positivo que todo saldrá bien.