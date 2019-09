Horóscopo del lunes 2 de setiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Disfrutarás de un encuentro muy agradable en el amor. Tendrás nuevas propuestas de trabajo, analízalo.



Tauro: Luego de una mala racha, llega una situación favorable para los negocios. No lo dudes y arriésgate. Suerte.



Géminis: Después de un largo fin de semana, es hora de resolver esos problemas económicos. Ahorra.



Cáncer: Posibilidad de concretar nuevos planes para el futuro. Tu pareja necesita de tu atención.



Leo: Si vas a iniciar un negocio, no te precipites para firmar documentos. Piensa bien antes de actuar.



Virgo: Las discusiones por pequeños detalles pueden traer problemas en el amor. Habla con esa persona.



Libra: Debes tener más cuidado con gente desconocida, podrían sorprenderte. Esfuérzate más en tus labores.



Escorpio: En el amor debes tener más confianza, así podrás avanzar. Cuida tu salud, evita comer demasiado.



Sagitario: Con actitud positiva los problemas serán superados. Necesitas descansar un poco más.



Capricornio: No olvides que una buena comunicación con la familia mantiene la unión. Esa persona te extraña.



Acuario: Necesitas decidir de una vez y tomar el camino correcto. Tu felicidad y tranquilidad dependen de ello.



Piscis: Controla tus impulsos y reflexiona antes de tomar decisiones que pueden alejarte de los seres queridos.