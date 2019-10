Horóscopo de hoy lunes 21 de octubre de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Ten paciencia que pronto solucionarás esos pequeños inconvenientes. Alguien busca conflictos, evítalos.



Tauro: Cuidado con los cambios de temperatura, pues podrían afectar tu salud. Recibirás una grata noticia familiar.



Géminis: Deja de lado esos pensamientos negativos. Hoy es un buen día para lograr todo lo que te propongas.



Cáncer: Momento ideal para aprender algo nuevo. Come a tus horas y descansa lo suficiente. Tu cuerpo te lo agradecerá.



Leo: Una decisión puede alterar tu futuro. Medita sobre aquello que buscas en la vida. Confía en que todo saldrá bien.



Virgo: A veces las cosas no resultan como uno desea, pero lo importante es insistir con fe y entusiasmo. Hazlo.



Libra: Es la oportunidad de recuperar lo que habías perdido. Una persona especial te dará la ayuda que necesitas.



Escorpio: No te hagas demasiadas ilusiones por cosas que se presentan de manera fortuita. Ahorra ese dinero.



Sagitario: Empieza la semana con el pie derecho. Atrévete a realizar cosas nuevas, muy pronto verás los resultados.



Capricornio: Esos problemas serán superados, tienes capacidad y actitud para conseguir lo que te has propuesto.



Acuario: Evita dramatizar y, más bien, mira el lado positivo del momento que vives. Sacarás buenas conclusiones.



Piscis: Se vienen cambios en el campo laboral, pero no te preocupes, ya que serán para bien. Busca lo mejor para ti.