Horóscopo del lunes 22 de abril de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Tu economía va a mejorar, pero hay que buscar alternativas. Esa persona especial te dará una sorpresa.



Tauro: Eres valorado por tus cualidades en el trabajo, eso es bueno. Corrige los errores y supérate.



Géminis: Si te das por vencido, demuestras debilidad. Debes ser fuerte mentalmente y avanzar en lo tuyo.



Cáncer: Un ambiente tranquilo en el hogar es ideal para que todo marche bien. Propicia el diálogo.



Leo: Deja atrás el malhumor y di las palabras adecuadas. Estás dando vueltas a un asunto que no es tan importante.



Virgo: Analiza el camino que estás tomando, piensa si vale la pena todo lo que vas a hacer. Renuévate.



Libra: Llega el momento de dar un gran salto, no te conformes y enfócate en lo que más te gusta.



Escorpio: Usa tus conocimientos para alcanzar lo que tienes planeado. Atrévete a pensar en grande, sí se puede.



Sagitario: Alguien muy especial siente atracción por ti. Si estás soltero, podrías darle una oportunidad. Reflexiona.



Capricornio: Los asuntos del corazón tienen mucha importancia en este momento. Dale más tiempo a tu familia.



Acuario: Ten cuidado con lo que hagas y dices, esa persona duda de tu comportamiento. Cambios en el hogar.



Piscis: Los cambios son para crecer y no retroceder. Demuestras que estás para grandes retos profesionales.