Horóscopo del lunes 29 de abril de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Tienes muchas cosas pendientes por hacer, no pierdas el tiempo en frivolidades. Resuelve rápido.



Tauro: Evita imponer tus ideas, más bien busca el diálogo. Las cosas pasan por algo, tenlo en cuenta.



Géminis: Por fin llega una noticia que te levantará el ánimo, pero debes tener los pies bien puestos sobre la tierra.



Cáncer: Cuidado con inversiones o gastos, puedes perjudicarte. En estos casos lo mejor es buscar asesoría.



Leo: Después de unos días de incertidumbre, verás que las aguas vuelven a su nivel. Recibirás una grata sorpresa.



Virgo: No temas demostrar tus sentimientos por las personas que amas. Ese dinero te puede sacar de apuros.



Libra: Personas de experiencia te harán ver algo que no te dabas cuenta. Busca mejorar en el campo laboral.



Escorpio: Llegan días de intensa actividad social. El dinero es un tema que te preocupa, pero no te angusties.



Sagitario: Tendrás la oportunidad de pasar gratos momentos con quien te gusta. Planifica bien lo que vas a hacer.



Capricornio: Sería bueno empezar a hacer ejercicios. Mantén el buen ánimo ante las adversidades. Tú puedes.



Acuario: Surge la oportunidad de concretar algo que deseas hace tiempo. Valora las cosas que tienes.



Piscis: A veces es bueno dejarse llevar por las emociones. Excelente momento para concretar un deseo íntimo.