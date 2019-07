Horóscopo del lunes 29 de julio de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Actúa con seguridad, mide bien lo que vas a hacer y decídete a empezar. Las cosas saldrán bien.



Tauro: Ponle corazón a lo que realizas, así el éxito estará asegurado. Llega una buena noticia de un familiar.



Géminis: Te sientes mejor de ánimo, luego de superar ese problema. Una vieja amistad te hará una visita.



Cáncer: Cumple lo que prometes. Tendrás que asumir riesgos para alcanzar lo que deseas. Te irá bien.



Leo: Deja de lado a personas negativas que te impiden avanzar. Estás en una buena etapa y debes aprovecharla.



Virgo: Es importante tomar decisiones pensando en el beneficio de todos. No te endeudes más, mide tus gastos.



Libra: Los pequeños detalles alimentan tu relación de pareja. Agradece cuando recibas un favor.



Escorpio: No permitas que duden de tu palabra, habla con esa persona. Es tiempo de visitar al médico.



Sagitario: Un viaje corto te ayudará a olvidarte de los problemas. Cuida tu salud, evita las grasas.



Capricornio: No exageres en tus críticas, actúa con prudencia. El ser amado extraña un día romántico.



Acuario: El amor está en todo su esplendor, disfrútalo. Busca distraerte haciendo lo que más te gusta.



Piscis: Ciertos pensamientos rondan tu mente, es alguien que te atrae. Necesitas tener más actividad física.