Horóscopo del lunes 5 de agosto de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Una persona de tu pasado se presenta en tu vida y puede causar problemas. Evita perder tiempo en frivolidades.



Tauro: Trata de respetar tu independencia, pero no abuses de la libertad que tienes. Controla ese mal carácter.



Géminis: Habrá posibles gastos y angustias por un familiar que atraviesa una mala situación. Tu trabajo es bien visto.



Cáncer: Una persona llega a tu vida y crea una serie de dudas sentimentales. Abre las puertas de tu corazón.



Leo: Alguien tiene buenas intenciones contigo, pero duda mucho de tu comportamiento. Abre tu alma.



Virgo: Recibirás una noticia que levantará tu ánimo. Tienes que decirle al ser amado la verdad de lo que pasó.



Libra: Busca amistades que te ayuden a superarte como ser humano. Utiliza ese dinero para pagar deudas.



Escorpio: Hay conflictos en tu vida familiar, procura estar al margen de ellos. Conocerás a alguien importante.



Sagitario: Sientes gran atracción hacia esa persona, pero no te ilusiones tan rápido. Puedes tener sorpresas.



Capricornio: Un ser querido requiere tu presencia, debes apoyarlo. No arriesgues tu dinero en negocios complicados.



Acuario: Nunca olvides que tu familia es lo más importante. La mala racha ya está pasando.



Piscis: No temas hablar de tus problemas y dudas, tus amigos te darán el apoyo que necesitas. Cuida tu salud.